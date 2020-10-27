С. Березкин: Привычку к здоровому образу жизни важно формировать с самого раннего возраста

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Сенатор посетил открытие «Музея здоровья» в Ярославле.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе посетил открытие интерактивного «Музея здоровья» в Ярославле.

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Этот музей создан для того, чтобы увлекательно и просто рассказывать детям и подросткам о здоровом образе жизни, сказал сенатор.

Сергей Березкин отметил, что экспозиция дает не только знания, но и навыки. Он рассказал, что представлены созданы интерактивные экспонаты, и разработаны программы, позволяющие ярко показать преимущества и риски, которые привносят в нашу жизнь те или иные полезные и вредные привычки.

«Главная цель музея заключается в том, чтобы не только почувствовать, зачем заботиться о своем здоровье, но и узнать, как это можно делать», — подчеркнул он.

Сенатор рассказал, что это уникальное пространство, которое говорит с ребенком и его родителями на одном языке, позволяя экспериментировать, играть и подкреплять теорию практикой.

По словам парламентария, новая парадигма современного здравоохранения включает в себя мотивацию, поддержку активной роли человека в сохранении своего здоровья, создание условий для профилактики и повышения уровня знаний наших граждан в области здоровья с раннего возраста.

«Отрадно, что открываются такие музеи, которые дают возможность погрузиться в тему здорового образа жизни и сделать осознанный выбор и следовать ему», — сказал Сергей Березкин.

Также в этот день сенатор принял участие в заседании Ярославской областной Думы, на котором вручил Благодарность Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга депутату регионального парламента Владимиру Денисову.

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