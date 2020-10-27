Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша27.10.2020 15:45

Центр Келдыша участвует в конференции «Ракетно-космические двигательные установки»

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») принял участие в конференции «Ракетно-космические двигательные установки», которая прошла в online-формате. На конференции был представлен доклад «Экспериментальные исследования использования полупроводникового лазера в системе зажигания ракетных топлив».

В докладе впервые продемонстрирована принципиальная возможность осуществления лазерного зажигания топлив кислород-водород, кислород-метан от полупроводникового лазера с волоконным выводом излучения без использования твердотельного излучателя.

Такая схема позволяет снизить требования по термостабилизации и облегчает виброизоляцию системы зажигания при размещении на борту космического аппарата. Использование лазерного зажигания на основе лазеров такого типа обеспечивает снижение веса системы зажигания ракетных двигателей, уменьшение её стоимости и упрощение запуска двигателя.

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