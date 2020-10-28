А. Майоров: Необходимо повысить доступность агрострахования с государственной поддержкой

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании по проблемам развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в Южном федеральном округе.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в семинаре-совещании по проблемам развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в Южном федеральном округе. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Сенатор подчеркнул, что Совет Федерации уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса страны, который сегодня по праву можно считать основным звеном российской экономики. «За последние годы наша страна добилась ощутимых результатов в области наращивания объемов производства и расширения экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем сельскохозяйственное производство часто зависит не только от усилий агропроизводителей, но и от погодных условий».

По его словам, практика показывает, что в случае природных катаклизмов бессильны даже самые передовые технологии. В таких случаях выход один — агрострахование с государственной поддержкой, которое должно стать мерой, обеспечивающей стабильность всего сельскохозяйственного производства страны.

За последние годы наша страна добилась ощутимых результатов в области наращивания объемов производства и расширения экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции

«Невостребованность агрострахования сельскохозяйственными товаропроизводителями может повлечь непомерно высокую нагрузку на бюджет в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при которых убытки компенсируются напрямую. Должно прийти понимание особой важности современного механизма компенсации убытков в сложных климатических условиях», — считает Алексей Майоров.

Как сообщил сенатор, в последнее время в профильный Комитет СФ поступают обращения из регионов о гибели урожая в результате чрезвычайных ситуаций и необходимости выделения финансовых средств аграриям для возмещения ущерба. Так, производители плодов и ягод, потеряли в текущем году значительную часть урожая плодовых культур в результате прохождения весенних заморозков на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. При этом застраховано было только около одного процента площадей. «Поэтому актуальной является разработка и реализация дополнительных мер государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, в том числе, в части развития эффективных механизмов сельскохозяйственного страхования», — полагает законодатель.

В качестве примера Алексей Майоров указал на Республику Калмыкия, где почвенная засуха и суховеи негативно сказались на продуктивности сеянных и естественных кормовых угодий (пастбищ). При этом, уточнил сенатор, животноводство является основной отраслью экономики Республики, что создает социальную напряженность и необходимость скорейшего решения вопроса. Финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей Республики, оказавшихся в районах, подверженных засухе и отсутствию пастбищной растительности, не позволяет преодолеть последствия опасных явлений без государственной поддержки на федеральном уровне. В этой связи на приобретение и транспортировку грубых и концентрированных кормов им требуется государственная поддержка в размере порядка 1 млрд рублей. Комитет совместно с Минсельхозом России ведем в настоящее время работу по решению данных проблем наших аграриев, проинформировал парламентарий.

Алексей Майоров подчеркнул, что необходимо повысить доступность страхования с господдержкой и упростить механизм регулирования упрощения убытков, который на практике зачастую вызывает сложности. Законодательство и практика его применения, несомненно, должны учитывать региональные особенности.

Глава Комитета СФ напомнил, что в сентябре текущего года в г. Владикавказе состоялось совещание по проблемам развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой в Северо-Кавказском федеральном округе. До конца года планируется проведение семинаров-совещаний во всех федеральных округах России, отметил он.

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