Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили вопросы совершенствования законодательства в части повышения качества организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В Совете Федерации прошло заседание «круглого стола» на тему «Совершенствование законодательства в части повышения качества организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области

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«Вопрос капитального ремонта многоквартирных домов до настоящего времени не теряет своей актуальности, несмотря на то, что региональные системы капитального ремонта успешно «стартовали» и работают уже шесть лет», — отметил сенатор.

По его словам, новая система капитального ремонта не является одномоментным мероприятием и призвана стать серьезным стимулом для обновления и модернизации жилищного фонда страны. Рост аварийного жилья в стране не снижается, а объем жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 г., составляет более 18 млн квадратных метров. «Сегодня наиболее эффективным механизмом снижения темпов роста ветхого и аварийного жилья является именно капитальный ремонт домов», — считает парламентарий.

Новая система капитального ремонта не является одномоментным мероприятием и призвана стать серьезным стимулом для обновления и модернизации жилищного фонда страны

Аркадий Чернецкий обратил внимание на то, что мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта показывает определенную динамику процесса обновления жилищного фонда. Так, за шесть лет реализации новой системы отремонтировано 198 тыс. домов. На эти цели было потрачено 730 млрд рублей.

Вместе с тем, указал сенатор, мониторинг системы показывает и целый комплекс возникших проблем. Он привел ряд данных, которые отражают «узкие места» новой системы.

Как отметил законодатель, наблюдается тенденция накопления остатков денежных средств на капитальный ремонт, как на счетах региональных операторов, так и на специальных счетах. Например, на 1 октября 2020 г. общая сумма остатка средств составила 267 млрд рублей. Из них на счетах региональных операторов остаток неиспользованнных средств составляет более 122 млрд рублей, а на специальных счетах – более 144 млрд рублей. «Это говорит о том, что управление средствами фондов в регионах осуществляется неэффективно, а меры по исправлению ситуации, в том числе по защите от обесценивания средств собственников вследствие инфляции не принимаются».

Также сенатор обратил внимание на проблему роста совокупного размера «внутренней» задолженности, которая сегодня составляет 399 млрд рублей. «Опасность этой ситуации состоит в том, что срок возврата «внутренней» задолженности превышает срок действия региональных программ и повышает риск дефицита средств региональной системы в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — пояснил сенатор.

Еще одной проблемой, требующей внимания федерального уровня власти, по мнению Аркадия Чернецкого, является необходимость установления экономически обоснованного размера взноса на капитальный ремонт. Сегодня минимальный размер взноса в среднем в 2,5 раза ниже экономически обоснованного. В большинстве регионов он не обеспечивает потребность в средствах в должном объеме и влечет необходимость восполнения фондов капитального ремонта за счет средств бюджетной системы. «Если регионы не примут соответствующие меры, то это повлечет за собой снижение финансовой обеспеченности региональных программ», -пояснил парламентарий. В 12 регионах минимальный размер взноса не изменялся с момента «старта» новой системы, уточнил он.

Также сенатор отметил проблему роста совокупной задолженности по взносам на капитальный ремонт, который в течение первого полугодия 2020 года составил более трех процентов. В настоящее время совокупная накопленная задолженность составляет более 100 миллиардов рублей, а исковые требования предъявлены на сумму чуть более 10 миллиардов рублей.

С учетом действующего срока исковой давности, проблем, существующих у регионального оператора в получении идентификационных данных должников, а также расходов, связанных с необходимостью уплаты государственной пошлины при обращении в суд, возникают риски невозврата этой задолженности.

«Большинство регионов указали нам на эти проблемы, и необходимые изменения в законодательство мы внесем. Вместе с тем, для решения этой проблемы требуется четкая и спланированная работа региональных операторов с собственниками и управляющими компаниями. Необходимо задействовать такой ресурс, как жилищные инспекции», — подчеркнул Аркадий Чернецкий.

Сенатор также обратил внимание на отсутствие единой технической политики капитального ремонта. «Остро стоит вопрос о выработке единых подходов к определению состава и стоимости работ и услуг, выбору материалов и технологий, к порядку контроля и приемки работ. Отсутствие технической политики сегодня влияет на эффективность планирования и организации проведения капитального ремонта, на его качество».

Также, по словам сенатора, стоит отметить проблему проведения энергоэффективного капитального ремонта. Несмотря на установленную возможность финансирования энергоэффективного ремонта за счет средств Фонда ЖКХ, только 281 многоквартирный дом получает такую поддержку. При этом такой ремонт востребован собственниками, которые формируют фонд капитального ремонта на специальном счете. «Региональные операторы должны включиться в эту работу и активнее привлекать в капитальный ремонт средства Фонда», — уверен парламентарий.

Перед законодателями, сказал Аркадий Чернецкий, остро стоит вопрос установления четкого законодательного регулирования вопросов организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, которые сегодня составляют небольшую часть – это 12,8 процентов.

Сенатор отметил, что есть проблемы самостоятельной организации и проведения капитального ремонта такими собственниками. Необходимо помочь этим гражданам, чтобы избежать ошибок в планировании перечня работ, привлечении подрядчиков, осуществлении финансирования. «Для решения этих вопросов надо законодательного установить четкий порядок организации и проведения капитального ремонта за счет фондов специальных счетов», — уточнил он. Требуется и работа региональных операторов с такими домами.

Говоря о постоянно действующей системе капитального ремонта, сенатор заявил, что надо приложить максимум усилий для формирования ответственного собственника, который со временем без помощи государства будет не только содержать, но и ремонтировать свою собственность, повышая ее рентабельность и стоимость. «Эти проблемы являются глобальными и требуют незамедлительного внимания федерального уровня власти», — подчеркнул Аркадий Чернецкий.

По итогам обсуждения был принят проект рекомендаций в адрес Правительства РФ, профильных ведомств, регионов.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова, представители Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, профессионального сообщества и эксперты.

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