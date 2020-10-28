А. Шевченко: Программы расселения аварийного жилья напрямую влияют на формирование комфортной и безопасной городской среды

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на мероприятии Общественной палаты Российской Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области принял участие в общественной экспертизе проекта федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», проведенной Общественной палатой РФ.

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Цель мероприятия – обсудить основные положения законопроекта в открытом и конструктивном диалоге с представителями общественных, научных организаций и экспертного сообщества, отраслевых министерств и ведомств, институтов развития.

В своем выступлении сенатор сделал акцент на законодательных предложениях, которые помогут обновлению деградирующих территорий и реализации проектов комплексного развития территорий на основе предлагаемых механизмов, в том числе инвестиционных.

Программы расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу и реконструкции, напрямую влияют на достижение целей по формированию комфортной и безопасной городской среды для жизни. «Это не точечная застройка, а комплексное развитие территорий: на месте старых домов будут строиться не только жилые дома, но и вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники», — заверил А. Шевченко.

Парламентарий сделал особый акцент на вопросах обеспечения широкого информирования граждан и учета их мнения о принятых решениях по комплексному развитию территории, а также гарантий жилищных и имущественных прав граждан и юридических лиц.

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