В Волгоградской области оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве при поставке сельскохозяйственной продукции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Михайловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 5, 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, а также мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба или ущерба в крупном размере).

Установлено, что фигурант уголовного дела размещал в сети «Интернет» объявления о продаже сельскохозяйственной продукции (пшеница, просо, семена подсолнечника) по ценам ниже рыночных.

После заключения договоров для создания видимости исполнения обязательств злоумышленник направлял небольшие партии товаров клиентам. После перечисления денежных средств он переставал выходить на связь с покупателями.

Всего в период с декабря 2016 г. по сентябрь 2018 г. ему удалось похитить более 25 млн рублей у восьми юридических лиц и четырех индивидуальных предпринимателей.

С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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