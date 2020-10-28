В. Круглый в ходе приема граждан обсудил вопросы лекарственного обеспечения, оказания плановой медпомощи, поддержки детей-сирот

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в онлайн-режиме прием граждан в Орловской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области провел в онлайн-режиме прием граждан в регионе.

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Вопросы, с которыми обращались орловцы, в основном касались оказания плановой медицинской помощи, лекарственного обеспечения. Затрагивалась также тема тестирования на коронавирус.

Сенатор отметил, что в условиях роста заболеваемости у жителей региона порой возникают сложности с получением медицинских услуг, в том числе с прохождением тестирования. В этой связи Владимир Круглый напомнил о персональных страховых представителях, которые должны сопровождать пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи: следить за ходом лечения, оказывать правовую поддержку, а при необходимости организовывать экспертизу качества любых медицинских услуг.

«Страховые поверенные — специалисты страховой компании. Их задача — эффективно взаимодействовать с пациентами и помогать при появлении любых затруднений. Это по сути контроль качества медицинской помощи, оказанной в рамках системы ОМС», — сказал парламентарий.

В ходе приема к Владимиру Круглому также обратились сироты, которые в силу обстоятельств не смогли до 18 лет узаконить свой статус. Они затронули вопросы поддержки государства в сфере обеспечения жильем, получения льгот и пособий.

«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государство гарантирует поддержку и защиту в рамках действующего законодательства», — отметил сенатор.

Он сообщил, что только за минувший год после обращений к нему орловцев, имеющих статус детей-сирот, трое ребят получили возможность въехать в собственное жилье. «Дети-сироты по достижению ими совершеннолетия остаются один на один с проблемами. Им, как никому, необходима поддержка – а это ответственность государства», — подчеркнул Владимир Круглый.

Решение ряда вопросов, поднятых в ходе приема граждан, сенатор взял под личный контроль.

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