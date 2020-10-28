В Куженерском районе Марий Эл созданы условия для газификации трех населенных пунктов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 октября 2020, 17:00

Специалисты компании «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Куженерском районе. Новый газопровод создаст условия для газификации 88 домовладений в деревнях Басалаево, Памашнур, Старый Юледур.

Разводящие сети построены за счет специальной надбавки к тарифу на транспорт газа ООО «Газпром газораспределение».

Сейчас специалисты «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» ведут работы по подключению частных домовладений к системе газоснабжения.

Строительство внутрипоселковых газопроводов в деревнях Шой-Шудумарь, Пургаксола, Актугансола, селе Юледур запланировано на 2021 год.

«В 2020 году в рамках Программы газификации регионов России ПАО „Газпром“ мы сдали в эксплуатацию два межпоселковых газопровода в Куженерском районе, которые позволят газифицировать более 862 домовладений и 4 котельных», — рассказал исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Александр Еремин.

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