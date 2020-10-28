В. Лебедев провел совещание по доработке Постановления СФ о мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства

Source: Russia – Council of the Federation

В документе подчёркивается, что вопросам лесной отрасли в Совете Федерации уделяется особое внимание.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области провел совещание по доработке Постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства». Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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Как проинформировал сенатор, при подготовке документа в него было включено 243 предложения от сенаторов, субъектов Российской Федерации, профильных министерств и ведомств. После обсуждения темы на 490-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с приглашением заместителя Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, проект Постановления был принят за основу, и в него поступило еще более 30 предложений.

Владимир Лебедев подчеркнул, что вопросам лесной отрасли в Совете Федерации уделяется особое внимание.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Владимир Лебедев

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Владимир Лебедев

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Татьяна Гигель

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Владимир Лебедев

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Татьяна Гигель

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Владимир Лебедев

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В Постановлении, в частности, отмечается, что основными причинами выбытия лесов по‑прежнему остаются лесные пожары и незаконные рубки. Так, в 2019 г. площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 10 млн гектаров, а ущерб от них превысил 13,5 млрд рублей. Ущерб от незаконных рубок – более 12,5 млрд рублей. «В целом развитию лесной отрасли препятствует ряд системных проблем, в том числе отсутствие достоверной информации о состоянии лесных ресурсов, должного контроля за использованием лесов, их охраной, защитой и воспроизводством, низкая доходность лесного хозяйства, отсутствие развитой лесной инфраструктуры и труднодоступность части лесных ресурсов, недостаточная эффективность мер, направленных на повышение прозрачности оборота древесины, в частности недостатки функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), и другие», — отмечается в документе.

В Постановлении подчеркивается, что лесной отрасли нужны новые ориентиры. «Необходим комплексный подход к решению всех вопросов – от лесоустройства до производства продукции глубокой переработки древесины и ее дальнейшей реализации, развития смежных отраслей, в том числе биоэнергетики и деревянного домостроения», — считают сенаторы.

В ходе заседания сенаторы указали на необходимость своевременного принятия соответствующих федеральных законов для эффективной работы отрасли и нормативных актов к ним.

В обсуждении приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай представители Министерства природных ресурсов и экологии, Рослесхоза, эксперты.

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