В Саратове по постановлению прокуратуры организация оштрафована на 1 млн рублей за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Фрунзенского района г. Саратова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в августе 2020 года сотрудник общества с ограниченной ответственностью «Центурион-С» предложил сотруднику полиции вознаграждение за непривлечение организации к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. От получения вознаграждения полицейский отказался.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья признал ООО «Центурион-С» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. В целях реального обеспечения применения наказания на имущество организации наложен арест.

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