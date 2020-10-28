В Совете Федерации обсудили порядок реализации ломбардами невостребованных вещей

Source: Russia – Council of the Federation

Совещание Комитета СФ по экономической политике провел И. Абрамов.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов провел совещание Комитета, посвященное совершенствованию порядка реализации ломбардами невостребованных вещей.

Смотрите также

По словам сенатора, сегодня ломбарды являются субъектами инфраструктуры современного рынка. В России, напомнил он, созданы правовые основы деятельности ломбардов. В 2007 году был принят Федеральный закон «О ломбардах», а в 2020 году в него внесены изменения, которые расширили границу суммы оценки самостоятельно реализуемых ломбардом невостребованных вещей с 30 до 300 тыс. рублей.

Иван Абрамов отметил, что услугами ломбардов пользуются сегодня около 2 млн 200 тыс. человек. По данным Банка России, в стране зарегистрировано около 4 тыс. учреждений.

Вместе с тем, отметил парламентарий, на развитии отрасли отрицательно сказались экономические факторы и распространение коронавируса.

Совещание Комитета СФ по экономической политике

1 из 5

Иван Абрамов

2 из 5

Совещание Комитета СФ по экономической политике

3 из 5

Совещание Комитета СФ по экономической политике

4 из 5

Совещание Комитета СФ по экономической политике

5 из 5

Согласно приведенным данным, в последнее время значительно выросла доля закладываемых вещей, которые заемщики не выкупают. При этом остается неотрегулированной ситуация с разницей в оценке стоимости одних и тех же залогов в разных ломбардах. Унифицированной методики, предложенной регулятором для сравнения оценок, нет.

Сенатор сообщил, что Комитет СФ по экономической политике провел мониторинг данной проблемы. «Мы ознакомились с мнением регулятора – Банка России и представителей профессионального сообщества».

В ходе обсуждения участники мероприятия обменялись мнениями о мерах, необходимых для совершенствования порядка реализации ломбардами невостребованных вещей.

В дискуссии приняли участие представители Центрального банка, Министерства финансов, Федеральной пробирной палаты, Национального объединения ломбардов, НКО «Лига ломбардов», экспертного сообщества.

MIL OSI