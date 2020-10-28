В Тюменской области бывший сотрудник исправительной колонии осужден за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 2 УФСИН России по Тюменской области». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в покушении на приобретение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере).

В суде установлено, что 4 марта 2020 года инспектор пытался пронести в колонию для одного из осужденных наркотические средства общей массой более 200 граммов. Однако он был задержан сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Тюменской области.

Следует отметить, что в августе 2020 года уже бывший инспектор был осужден за получение взятки в общей сумме 217 тыс. рублей. Деньги он получил за то, что принес для осужденного сотовые телефоны и другие запрещенные предметы. Подсудимому было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд с учетом имевшейся судимости окончательно приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах ФСИН России, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 3 года.

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