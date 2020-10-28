Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ28.10.2020 08:32

В ЦЭНКИ прошла конференция по вопросам качества пусковых услуг

Вчера, 27 октября 2020 года, в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялась первая научно-практическая конференция «Состояние и проблемные вопросы повышения качества пусковых услуг», организованная службой качества ЦЭНКИ. Со вступительным словом к участникам обратились директор по обеспечению качества ЦЭНКИ Роман Мартынов и заместитель директора департамента — начальник отдела обеспечения качества ракетно-космической техники Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Ильичев.

В конференции приняли участие руководители и профильные специалисты ЦЭНКИ, Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П.Бармина, Конструкторского бюро «Мотор», Научно-исследовательского института прикладной механики имени академика В. И. Кузнецова (филиалы ЦЭНКИ, входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос») и другие. Доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Рыкалина открыла конференцию вводным докладом об основных принципах «качества» как понятия в профессиональной деятельности. Начальник отдела системы менеджмента качества ЦЭНКИ Анастасия Сулемова представила доклад «Процессный подход, способ его реализации в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Об истории военных инструкторских групп космодрома Байконур, совершенствовании и развитии систем обеспечения качества в своем докладе рассказала начальник отдела перспективного развития систем обеспечения качества ЦЭНКИ Светлана Краевая.

Один из компонентов менеджмента качества — обучение специалистов, организованное на основе современных технологий с визуализацией технологического процесса. На эту тему выступил начальник отдела компьютерной графики и создания видеоматериалов ЦЭНКИ Александр Островский. Заместитель директора Конструкторского бюро «Мотор» по качеству Александр Кобзарь, заместитель директора НИИ ПМ по науке и качеству Кирилл Новоселов, а также главный специалист отдела управления качеством НИИ СК Алексей Груздь в своих докладах дали оценку эффективности деятельности своих филиалов.

Кроме этого, специалистами НИИ СК были представлены доклады об актуальных вопросах повышения качества проектирования объектов наземной космической инфраструктуры и создании стартового комплекса ракетно-космического комплекса «Ангара». После выступления участников подвел итоги конференции директор по обеспечению качества ЦЭНКИ Роман Мартынов.

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