«Газпром» способствует развитию биржевой торговли газом в России

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 октября 2020, 09:50

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о развитии системы биржевой торговли природным газом.

Отмечено, что организации Группы «Газпром» — системообразующие участники организованных биржевых торгов газом на площадке АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») с момента их запуска в 2014 году. Группа обеспечивает основной объем предложений газа на бирже и отвечает за транспортировку всех реализованных на «СПбМТСБ» объемов до потребителей.

Кроме того, ПАО «Газпром» и АО «СПбМТСБ» совместно работают над развитием биржевой торговли газом. В том числе — по вопросам совершенствования системы учета при поставках газа, применения новых форм и инструментов торгов.

Для дальнейшего повышения ликвидности биржевого рынка газа Группа продолжит на постоянной основе участвовать в организованных торгах. Объемы биржевой торговли будут определяться с учетом установленных законодательством пределов, сезонных возможностей ресурсной базы и газотранспортной системы Группы и принципов экономической эффективности. Компания также будет принимать участие в совершенствовании законодательной базы.

Правлению поручено продолжить работу по развитию системы биржевой торговли природным газом.

Справка

Биржевые торги газом на АО «СПбМТСБ» проводятся с 2014 года, потребители биржевого газа находятся в 48 субъектах Российской Федерации.

Управление информации ПАО «Газпром»

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