Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ поприветствовала участников V Всероссийского конгресса онкологических пациентов.

На площадке Общественной палаты РФ с 28 по 30 октября 2020 г. проходит V Всероссийский конгресс онкологических пациентов.

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Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области в своем приветствии отметила, что борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетов государственной политики России. «В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленный на снижение показателя смертности от онкологических заболеваний, развитие первичного звена, укрепление кадрового потенциала онкологической службы, внедрение современных технологий в практику», — сказала вице-спикер СФ.

Галина Карелова подчеркнула, что только ранняя диагностика, применение комплексных и комбинированных методов лечения позволят достичь целей, поставленных перед системой здравоохранения Президентом России. «В этой связи одна из важнейших задач — профилактика и развитие принципов онконастороженности у пациентов и врачей».

При поддержке Совета Федерации, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» и ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» проходит масштабная акция корпоративной охраны здоровья — «Онкопатруль». «Акция имеет большое научно-образовательное и прикладное значение как на федеральном, так и на региональном уровнях. Ее главная цель – сохранить здоровье граждан и снизить смертность от рака при помощи раннего выявления онкозаболеваний», — сообщила заместитель Председателя СФ.

Галина Карелова выразила уверенность, что насыщенная программа Всероссийского конгресса онкологических пациентов позволит принять резолюцию с конкретными мерами, которые будут способствовать совершенствованию российской системы оказания онкологической медицинской помощи.

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