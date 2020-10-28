Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин28.10.2020 14:21

Д.Рогозин принял участие в форуме ЕАЭС «Интеграция. Стратегия опережающего развития»

Сегодня, 28 октября 2020 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин принял участие в деловом форуме Евразийского экономического союза «Интеграция. Стратегия опережающего развития». Выступление главы Роскосмоса состоялось в режиме видеоконференции.

Дмитрий Рогозин рассказал участникам конференции о проектах со странами — участницами ЕАЭС. В частности, про российско-казахстанский проект «Байтерек», который предусматривает модернизацию стартового комплекса ракеты «Зенит», а также совместной с Белоруссией разработки орбитальной системы дистанционного зондирования Земли. Кроме того, глава Роскосмоса сообщил, о планах по развертыванию программы «Сфера», которая предполагает создание спутниковой группировки из более чем 600 российских космических аппаратов.

Евразийский экономический союз — это международная организация региональной экономической интеграции. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Государствами – членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

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