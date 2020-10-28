И. Святенко приняла участие в эколого-патриотической акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Source: Russia – Council of the Federation

75 деревьев в честь годовщины Победы высажены в парке на набережной Москвы-реки.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко в рамках региональной недели приняла участие в эколого-патриотической акции, посвященной 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Совместно с волонтерами Московского нефтеперерабатывающего завода, его директором Виталием Зубером и руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антоном Кульбачевским сенатор участвовала в церемонии посадки деревьев в парке в Капотне.

Инна Святенко в рамках региональной недели приняла участие в эколого-патриотической акции

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Инна Святенко в рамках региональной недели приняла участие в эколого-патриотической акции

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Инна Святенко в рамках региональной недели приняла участие в эколого-патриотической акции

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Инна Святенко в рамках региональной недели приняла участие в эколого-патриотической акции

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Инна Святенко в рамках региональной недели приняла участие в эколого-патриотической акции

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«В Москве появилась новая лиственничная роща. 75 деревьев в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне высадили в парке на набережной Москвы-реки», — рассказала Инна Святенко.

По словам парламентария, у места высадки деревьев посетители парка могут в онлайн-режиме ознакомиться с подвигами героев-нефтяников и историей Московского нефтеперерабатывающего завода в годы войны. Для этого установлен стенд с QR-кодом интерактивного проекта.

Сенатор подчеркнула, что подобный формат патриотических мероприятий поможет сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны и передать ее новому поколению.

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