Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космический урок#МКС#МКС-6428.10.2020 07:23

Космический урок по проектной деятельности на тему «Рой наноспутников»

Во вторник, 27 октября 2020 года, состоялся «Космический урок» по теме «Рой наноспутников», который в режиме видеоконференцсвязи прошел на нескольких технологических и образовательных площадках Томской, Омской и Московской областей. Школьники, которые хотели принять участие в реальных космических экспериментах, вместе со своими наставниками смогли пообщаться с экспертами российской ракетно-космической промышленности и задать интересующие вопросы космонавтам Роскосмоса, находящимся в данный момент на борту Международной космической станции.

«Дорогие ребята, вы не случайно оказались на космическом уроке, придет время, когда вы придете на смену своим родителям на предприятия ракетно-космической отрасли», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Уверен, что благодаря таким космическим урокам и вашему усердию на школьных занятиях вы достигнете всех поставленных целей», — обратился к участникам урока губернатор Омской области Александр Бурков.

В рамках урока экспертам были продемонстрированы видеоролики с домашними заданиями участников. Эксперты в свою очередь рассказали участникам о целях и задачах роя спутников, а также ответили на вопросы участников.

«Мы очень рады, что на сегодняшний урок собрались ребята, которые очень решительно настроены принять самое активное участие в космонавтике и непосредственно в научно-технической деятельности», — отметили в своем приветствии космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, которые вышли на связь в прямом эфире с борта Международной космической станции.

Космонавты рассказали о роли малых аппаратов в космической деятельности и ответили на многочисленные вопросы школьников. В завершении урока участники получили домашнее задание к следующему уроку, которое состоит в проектировании и создании реального спутника формата CubeSat, который планируется к запуску в начале 2022 года в составе роя из четырех аналогичных спутников.

Проект «Космический урок» реализуется с 2017 года и направлен на популяризацию ракетно-космической отрасли посредством общения школьников с космонавтами, находящимися на Международной космической станции и экспертами ракетно-космической отрасли Российской Федерации.

MIL OSI