Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о проводимой законодателями работе в этой сфере.

В законодательство внесены изменения, которые упрощают получение россиянами ежемесячных выплат в рамках мер соцподдержки. Это отметил первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия комментируя подписание Президентом России Федерального закона «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».

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Документ, подготовленный первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и депутатами Государственной Думы Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым с целью продления действия упрощенного порядка получения соответствующих ежемесячных выплат в условиях пандемии, был одобрен на 490-м заседании Совета Федерации.

Как отметил Александр Варфоломеев, согласно закону, в период с 1 октября 2020 г. по 1 марта 2021 г. выплаты будут осуществляться без подачи документов, что позволит значительно сократить посещение людьми разных органов и ведомств, будет способствовать сохранению их здоровья и снижению риска распространения коронавирусной инфекции.

«Не нужно собирать и подавать документы для выплат, посещать органы социальной защиты и территориальные органы Пенсионного фонда, назначение пособий будет производиться автоматически, что, безусловно, удобно людям», — пояснил сенатор.

По его словам, это далеко не единственная мера, которая направлена на то, чтобы люди не рисковали своим здоровьем при получении пособий, выплат и льгот. Законодатель напомнил, что в марте текущего года при рассмотрении Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поставила задачу Комитету СФ по социальной политике и Министерству труда и социальной защиты РФ максимально снизить количество визитов граждан в разные инстанции для подачи всевозможных документов.

«Минтрудом России совместно с нашим Комитетом по этому вопросу проводится серьезная работа и уже достигнуты определенные результаты», — рассказал Александр Варфоломеев.

В частности, отметил парламентарий, поэтапно упрощается порядок назначения или переназначения мер соцподдержки, сокращен перечень документов, которые должен представлять гражданин, остальные документы и сведения органы социальной защиты получаются путем межведомственного взаимодействия. «Такие правила действуют при назначении выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно».

Кроме того, продолжил сенатор, с 1 июля текущего года отменена обязанность инвалидов предоставлять справки об инвалидности и индивидуальные программы реабилитации при получении государственных и муниципальных услуг — теперь эти документы должны быть запрошены из Федерального реестра инвалидов.

«В ряде случаев для получения меры социальной поддержки не требуется даже заявления гражданина. Например, сертификат на материнский капитал оформляется автоматически после регистрации сведений о рождении ребенка», — сказал Александр Варфоломеев.

Помимо этого, вступают в действие положения нормативно-правовых актов Правительства РФ, которые позволят с 2021 г. назначать пенсии по инвалидности по факту признания гражданина инвалидом проактивно, то есть без личного обращения. Также ведется работа над законопроектом по электронным сертификатам на технические средства реабилитации, благодаря которому инвалид сможет получить их по месту своего нахождения, без привязки к регистрации по месту жительства, отметил сенатор.

«Сокращаются сроки рассмотрения документов при назначении мер поддержки. Для этого, например, при установлении группы инвалидности переводится в электронный вид документооборот между органами медико-социальной экспертизы и медучреждениями», — добавил законодатель.

Он также сообщил, что на сегодняшний день решен вопрос об установлении инвалидности при ампутации конечностей. В этом случае инвалидность устанавливается бессрочно всем.

«С 1 марта 2020 года с учетом эпидемиологической обстановки инвалидность всем гражданам устанавливается в заочном режиме, такой порядок сохранится до марта 2021 года. Эта работа будет продолжена», — заключил Александр Варфоломеев.

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