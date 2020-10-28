Минспорт России и Псковская область заключили Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Заключено Соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и Администрацией Псковской области о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Документ подписали Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи.

Соглашение направлено на реализацию в Псковской области федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», в том числе на развитие спортивной инфраструктуры, базовых видов спорта, организацию и проведение различных физкультурных и спортивных мероприятий. Особое внимание планируется уделить подготовке спортивного резерва, комплексу мер по кадровому обеспечению отрасли физической культуры и спорта, включая организацию подготовки и дополнительного профессионального образования специалистов.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Псковской области уже построены 15 площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и три физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. В ходе обновления уличной спортивной инфраструктуры второй год подряд в муниципальных образованиях идёт установка площадок для воркаута. В 2018 году в качестве пилотного проекта открыта первая профессиональная площадка для занятий уличной гимнастикой в Пскове, где уже прошёл ряд крупных международных соревнований.

Кроме того, в Псковской области растёт число людей, занимающихся физической культурой и спортом. В минувшем году этот показатель составлял порядка 225 тысяч жителей – это 37% от общего числа. За год этот показатель увеличился на 10%, а за 10 лет – более чем в два раза.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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