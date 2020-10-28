На Ставрополье при поддержке газовиков прошел межрегиональный турнир по настольному теннису

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 октября 2020, 16:50

В городе Невинномысске на базе спорткомплекса «Олимп» прошел межрегиональный турнир по настольному теннису «Кубок Кавказа». Компания «Газпром газораспределение Ставрополь» выступила одним из официальных спонсоров мероприятия. Турнир объединил спортсменов из Ставропольского края, Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Дагестана и города Дмитрова Московской области. Стоит отметить, что соревнования такого уровня проводились впервые за последние 15 лет.

В борьбе за личное первенство участвовали чемпионы старших возрастных групп. Среди них 50 рейтинговых мастеров спорта и 30 участников-любителей. Также за победу боролись около 30 спортсменов-юниоров в возрастных группах до 6 и до 9 лет.

Победу в финале среди мужчин одержали спортсмены из города Лермонтова и Кабардино-Балкарской республики. Пьедестал у мужчин-любителей полностью заняли ставропольцы.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Сергей Бондаренко: «Наши компании большое внимание уделяют пропаганде здорового образа жизни и популяризации физической культуры. Мы стараемся всячески поддерживать спортсменов и подобные мероприятия, которые являются особо значимыми для подрастающего поколения, получающего бесценный опыт от старших товарищей».

Последние новости по теме

MIL OSI