На Чукотке после вмешательства транспортной прокуратуры оснащены необходимым оборудованием спасатели парашютно-десантной группы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Магаданская транспортная прокуратура в ходе проверки деятельности аварийно-спасательных служб и формирований на воздушном транспорте установила, что парашютно-десантная группа Федерального казенного учреждения «Анадырская региональная поисково-спасательная база» Росавиации оснащена оборудованием не в полном объеме.

С целью устранения нарушений транспортный прокурор обратился в суд с иском о возложении на учреждение обязанности приобрести недостающее имущество и снаряжение.

Анадырский районный суд Чукотского автономного округа исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время решение суда фактически исполнено. Для нужд указанного формирования приобретено в необходимом количестве оборудование для выполнения поисково-спасательных функций.

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