Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с участниками ежегодной поисковой экспедиции «Вахта памяти».

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области в рамках рабочей поездки в регион провел встречу с участниками ежегодной поисковой экспедиции «Вахта памяти».

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На встрече присутствовали школьники — члены отряда «Рубеж», руководитель отряда Павел Куклин, член Кировского областного отделения Союза ветеранов Афганистана Олег Кислицын, а также родители юных поисковиков. Учащиеся, рассказали о своих планах на следующий год и поделились впечатлениями от недавней поисковой экспедиции.

В свою первую экспедицию отряд «Рубеж» выехал в 2000 году и с тех пор ежегодно принимает участие в поисковых мероприятиях в составе поисковой экспедиции «Долина».

Общаясь с бойцами отряда, сенатор отметил важность и значение сохранения исторической памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны при защите Отечества, а также особую значимость воспитания духа патриотизма у подрастающего поколения.

«Безусловно, необходимо продолжать работу по совершенствованию системы поисковой деятельности, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов», — сказал парламентарий, отметив важность поддержки и координации общественных организаций, занимающихся ведением поисковой работы.

«Считаю, что деятельность поискового отряда «Рубеж» — огромный вклад в увековечивание памяти погибших и пропавших без вести при защите Родины в годы Великой Отечественной войны», — отметил сенатор.

Также в ходе поездки в регион Вячеслав Тимченко посетил один из пунктов сбора подписей и поддержал инициативу присвоить Кирову звание «Город трудовой доблести». Он подчеркнул, что город всегда был славен своими трудовыми традициями.

«Город Киров и трудовой подвиг его жителей достойны признания на федеральном уровне», — убежден парламентарий.

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