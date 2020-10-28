О. Алексеев: Проект бюджета Саратовской области социально ориентирован

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального парламента.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в заседании областной Думы.

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Сенатор отметил, что одним из основных вопросов для обсуждения стал проект регионального закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». «В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и, как следствие, ухудшением макроэкономической ситуации проектные данные рассчитаны в предельно возможных значениях», — сказал Олег Алексеев.

Предполагается, что доходы казны в 2021 г. составят порядка 81 млрд руб., расходы – свыше 91 млрд руб. Определены предварительные параметры по доходам-расходам и на 2022–2023 гг., пояснил парламентарий.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в заседании областной Думы

Он подчеркнул, что на все три года обеспечена социальная направленность регионального бюджета: свыше 67 проц. расходов будут направлены на социальную сферу, выполнение всех социальных обязательств — выплат зарплат, пособий, поддержку льготных категорий граждан. В 2021 г. предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, индексация соцвыплат.

«В Саратовской области законодательно продлено до 31 декабря 2023 года действие «налоговых каникул» для предпринимателей, которые работают по упрощенной или патентной системе налогообложения. На такую поддержку могут рассчитывать более 880 субъектов малого предпринимательства», — отметил Олег Алексеев.

В регионе хорошо работает программа по поддержке местных инициатив, на нее предусмотрено 120 млн руб., продолжил сенатор. На мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для сферы экономики зарезервировано 4,7 млрд руб.

«Проект регионального закона принят к рассмотрению, теперь к работе приступит согласительная комиссия», — сказал сенатор.

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