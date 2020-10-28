Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС-63#Союз МС-1628.10.2020 18:26

Послеполетная пресс-конференция Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера

Сегодня, 28 октября 2020 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялась послеполётная пресс-конференция космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, которые вернулись на Землю 22 октября 2020 года после 196-суточной длительной экспедиции на Международную космическую станцию. Послеполетная встреча российских представителей экипажа МКС-63 прошла в формате онлайн-видеоконференции, такой вариант проведения мероприятия стал уже традиционным для Центра подготовки космонавтов. В условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, журналисты и пользователи социальных сетей сохраняют возможность задавать вопросы космонавтам и получать ответы на них, следя за трансляцией конференции в прямом эфире на сайте МИА «Россия сегодня».

Командир пилотируемого корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин, вернувшийся из своего третьего полёта, и бортинженер Иван Вагнер, для которого длительная экспедиция на МКС стала дебютной, с удовольствием поделились своими впечатлениями от мягкой посадки и ощущениями, которые испытали в первые часы после приземления. Читатели социальных сетей интересовались экспериментами на борту станции в ходе полугодовой «орбитальной командировки», а журналисты в свою очередь расспрашивали космонавтов о послеполетных исследованиях на Земле в первые дни после посадки.

Представителей СМИ и подписчиков, следящих за новостями в области космонавтики, также интересовала тема утечки воздуха на МКС. Анатолий Иванишин рассказал, что найти место негерметичности станции экипажу помогла методика использования чаинок. По словам космонавта, на второй день удалось обнаружить, что большое количество мелких частиц сгруппировалось в определенном месте. Анатолий Алексеевич обратил внимание, что так называемая трещина больше похожа на царапину длиной 2-3 см. Экипаж предпринял временные меры по устранению утечки, а над комплексным решением этого вопроса сейчас работают специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва.

Журналисты не оставили без внимания прибытие на станцию пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном, с которыми российские космонавты вместе работали на борту МКС два летних месяца.

«Нам было интересно взглянуть на американский корабль, — ответил Анатолий Иванишин. — Мой полет на МКС в 2011 году был первым после того, как США завершили программу „Спейс Шаттл“».

Анатолий Алексеевич обратил внимание на большие размеры американского корабля, его эргономичные кресла, удобные для работы экипажа и пожелал, чтобы на новом российском ТПК подобные элементы имели такую же конфигурацию. Космонавт также сравнил системы управления кораблей «Союз МС» и Crew Dragon, заметив, что российский аппарат предусматривает выполнение ручных режимов, в то время как в Crew Dragon все системы автоматизированы.

Задавая вопросы об адаптации человеческого организма к условиям невесомости и перегрузкам на этапе старта и посадки, пользователи соцсетей интересовались у космонавтов личными секретами привыкания к космической среде.

«Многое зависит от особенностей организма, от того, насколько хороший вестибулярный аппарат у человека, — объяснил участник трех длительных экспедиций на МКС Анатолий Иванишин. — Действительно, опыт полетов сказывается. С каждым разом становится проще».

Иван Вагнер рассказал, что вестибулярные расстройства были для него самым сложным фактором после приземления, особенно первые два дня. В то же время, космонавты отметили, что у них уже полным ходом идут занятия по физической подготовке: плавание, бег, тренировки на силовых тренажерах.

Подписчики поблагодарили Ивана Вагнера за интересные и необычные публикации в социальных сетях во время длительной экспедиции, а он в свою очередь пообещал продолжить эту познавательную деятельность на Земле. Для самого Ивана стало сюрпризом, что теперь он — самый молодой космонавт, побывавший на МКС, а встречу своего 35-го дня рождения на борту Международной космической станции российский космонавт № 123 считает главным подарком к празднику.

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