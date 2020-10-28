Т. Гигель: Через рисунок мы формируем внутренний мир ребенка и его отношение к природе

Source: Russia – Council of the Federation

Объявлен Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы».

В рамках Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» объявлен Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!», в котором примут участие дошкольные образовательные организации и начальные классы школ субъектов Российской Федерации.

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Об этом сообщила председатель организационного комитета Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников природы», член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай .

Как отметила сенатор, конкурс способствует формированию у ребенка богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, дальнейшему развитию экологического образования и экологической культуры в дошкольных образовательных организациях и школах российских регионов и, как следствие, сохранению природы, ее растительного и животного мира.

Татьяна Гигель поблагодарила председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан за высокую оценку этого мероприятия и практическую помощь в его реализации.

По словам сенатора, руководители субъектов Российской Федерации поддерживают проведение конкурса и готовы организовать проведение региональных этапов конкурса.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов отметил, что конкурс расширит общий кругозор ребенка, позволит развить его творческие и интеллектуальные способности, потребность принимать активное участие в природоохранной и экологической деятельности.

Конкурс проводится в 3 этапа в 2-х возрастных категориях: «Эколята – Дошколята» – воспитанники дошкольных образовательных организаций и «Эколята» – учащиеся начальных классов школ. Победители будут определены в марте 2021 года.

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