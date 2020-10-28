Ю. Федоров: Реализация совместных с Беларусью проектов способствует развитию экономики наших стран

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы задействования экспортного потенциала Брянской, Псковской и Смоленской областей в решении задач стратегического развития РФ».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел в режиме видеоконференцсвязи «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы задействования экспортного потенциала Брянской, Псковской и Смоленской областей в решении задач стратегического развития РФ».

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В мероприятии приняли участие сенаторы Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области и Вадим Деньгин, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития, региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества.

Участники «круглого стола» обсудили вопросы продвижения приграничными регионами конкурентоспособной продукции на внешний рынок, механизмы дальнейшего сотрудничества и расширения экономических связей между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Совет Федерации как палата регионов придаёт особое значение развитию этих субъектов, которые имеют геополитическое значение для России

Юрий Федоров подчеркнул, что Совет Федерации как палата регионов придаёт особое значение развитию этих субъектов, которые имеют геополитическое значение для России.

«Успех интеграции и выпуск на основе кооперации конкурентоспособной продукции – это составляющие единой стратегии, которая должна помочь нам преодолеть период снижения мировых цен на нефть и выстоять под натиском экономических санкций, имеющих политическое происхождение», — подчеркнул сенатор.

Круглый стол Комитета СФ по экономической политике

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Юрий Федоров

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Елена Бибикова

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике

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Юрий Федоров

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике

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Круглый стол Комитета СФ по экономической политике

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«В 2020 году мы столкнулась с серьезными испытаниями, вызванными пандемией. В Брянской, Псковской и Смоленской областях были введены меры повышенной готовности, что неблагоприятно отразилось на работе предприятий, ориентированных на экспортные операции. Несмотря на сложности, все они продолжают свою деятельность», — сообщил Юрий Федоров.

Сенатор отметил, что наиболее высокий уровень взаимодействия между этими регионами и Беларусью достигнут в сферах машиностроения, агропромышленного комплекса, строительства. «Белорусская промышленность использует материалы и комплектующие российских партнеров. Мы являемся крупными потребителем белорусской пассажирской, сельскохозяйственной и дорожной техники. Беларусь активно создает в регионах России дилерские центры по продаже и сервисному обслуживанию этой техники. Важной сферой является сотрудничество в области информационных технологий».

Юрий Федоров указал, что, поскольку главным источником конкурентоспособности являются инвестиции, привлекаться они должны за счет внутренних резервов, с помощью кредитования предприятий под низкие процентные ставки и контроля за целевым использованием денежных средств.

Парламентарий подчеркнул важность проводимой Минэкономразвития и РЭЦ работы по развитию системы поддержки экспорта. «Любая программа поддержки на уровне отрасли и предприятия должна заканчиваться понятной экспортной перспективой производимых товаров».

Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития РФ Лилия Щур-Труханович рассказала об экспорте услуг, которым, по ее словам, ведомство достаточно интенсивно занималось последние два года. «Мы фактически запустили федеральный проект «Экспорт услуг», принята Стратегия развития экспорта услуг до 2035 года.

Директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ Виталий Хоценко затронул тему господдержки экспорта и региональной промышленной политики. «Основной механизм – это корпоративные программы повышения конкурентоспособности, в рамках которых выделяются субсидированные кредиты экспортерам. Предоставляется транспортная субсидия на компенсацию затрат предприятиям, которые доставляют свою продукцию потребителям. На нее в 2020 году предусмотрено 18 миллиардов рублей. Регионы также стимулируют свои предприятия, мы оказываем поддержку».

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