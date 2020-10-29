А. Кутепов предложил предоставить следователям право допрашивать потерпевших и экспертов дистанционно

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс направлены для получения отзыва в Правительство РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми вводится новая форма допроса – дистанционный.

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Как пояснил парламентарий, предлагается предоставить следователю право допросить потерпевшего, специалиста, эксперта, свидетеля по уголовному делу посредством видеоконференц-связи.

«Одним из принципов уголовно-процессуального законодательства является разумный срок уголовного судопроизводства. В большинстве случаев невозможность произвести допрос перечисленных выше участников процесса, которые могут находиться на большом удалении от органа предварительного следствия, является основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела», — указал Андрей Кутепов.

«Так, например, став очевидцем преступления в одном регионе РФ, лицо по личным обстоятельствам может его покинуть, что делает достаточно затруднительным обеспечение явки свидетеля к следователю для допроса. Выезд следователя в место нахождения допрашиваемого лица также требует дополнительных временных и материальных затрат. Необходимо отметить, что у следователя в производстве находится не одно уголовное дело, и выезд следователя для допроса будет также затягивать сроки расследования по другим уголовным делам», — отметил сенатор.

По его словам, несмотря на то, что ч. 1 ст. 152 УПК РФ следователю предоставлена возможность поручить производство конкретного следственного действия другому следователю, для качественного допроса необходимо знание всех собранных материалов уголовного дела и обстоятельств совершенного преступления. Таким образом, для эффективного расследования уголовного дела и раскрытия преступления в ряде случаев проводить допрос должен следователь, в производстве которого находится уголовное дело.

«Предлагаемая норма позволяет следователю лично допросить допрашиваемое лицо, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда такого лица на допрос, то есть способствует сокращению сроков расследования уголовного дела. Допрос посредством видеоконференц-связи на протяжении длительного времени применяется судами, например, в отношении свидетелей, что способствует разрешению уголовных дел в установленные законом сроки и соблюдению основных требований и принципов рассмотрения уголовного дела судом», — подчеркнул Андрей Кутепов.

Предлагаемая статья 189.1 УПК РФ позволит допрашивать свидетелей и иных перечисленных в законопроекте лиц, посредством видеоконференц-связи на стадии предварительного следствия с соблюдением основных правил и требований производства расследования по уголовному делу и с учетом особенностей допроса несовершеннолетних лиц.

«Таким образом, принятые поправки направлены на расследование уголовных дел в установленные законом разумные сроки, а также на полное и всестороннее исследование всех обстоятельств уголовного дела», — отметил парламентарий.

По его словам, законопроект доработан с учетом замечаний, изложенных в Заключении Правительства Российской Федерации от 27 марта 2018 года.

С учетом того, что в настоящее время не все подразделения органов, осуществляющих предварительное расследование, имеют соответствующее техническое оснащение, законопроект предусматривает, что допрос посредством видеоконференц-связи будет возможен лишь при наличии технической возможности, подчеркнул Андрей Кутепов.

«Законопроект актуален и в связи со сложившейся ситуации с пандемией. Кроме того, в виду расширения в обществе взаимодействия посредством дистанционных ресурсов, необходимо учитывать потребность такого взаимодействия и в уголовно-процессуальной сфере, как возможность сокращения процессуальных сроков и расходов на совершение процессуальных действий», — указал парламентарий.

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