Бизнесмен, похитивший средства на приобретение протезов для чемпионки паралимпийской сборной России, обвиняется в обмане еще 40 человек на сумму 179 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Перевозникова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах).

Как полагает следствие, в 2017-2018 годах Перевозников обманным путем завладел денежными средствами сорока граждан-инвалидов на сумму 179 млн рублей.

Он заключал с гражданами договоры на изготовление протезов, а затем свои обязательства не исполнял, присваивая полученные деньги.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее за аналогичные преступления, в том числе в отношении чемпионки в составе паралимпийской сборной России по волейболу, Перевозников уже был осужден Замоскворецким районным судом г. Москвы к реальному лишению свободы.

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