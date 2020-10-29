В рамках работы в Архангельской области В. Новожилов встретился с губернатором региона А. Цыбульским

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о работе над пакетом законопроектов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области в рамках поездки в регион встретился с губернатором Александром Цыбульским.

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В ходе беседы сенатор рассказал об основных вопросах, над которыми он сейчас работает. «Это пакет законопроектов, касающихся государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, а также методика распределения субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в территориальные фонды», — сообщил Виктор Новожилов.

По мнению парламентария, требуется точечная донастройка некоторых положений законов об Арктической зоне. В том числе, считает он, нужно исключить требования к налогоплательщику — резиденту Арктики не иметь в составе организации обособленных подразделений, расположенных за пределами Арктической зоны Российской Федерации.

Виктор Новожилов отметил, что он уже не первый год работает над вопросом изменения методики распределения субвенций из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в территориальные фонды. «Такое предложение по инициативе Архангельского областного Собрания депутатов было направлено в Совет Федерации в ноябре прошлого года. При изменении методики распределения субвенций будут сбалансированы бюджеты территориальных ФОМС и сэкономлены сотни миллионов рублей. Эти средства можно будет направить на актуальные социальные нужды, например, на ремонт больниц, покупку нового медицинского оборудования», — сказал сенатор.

Александр Цыбульский подчеркнул в ходе встречи, что для региона эти направления деятельности сенатора чрезвычайно важны.

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