В России стартует акция в честь Дня тренера

Source: Russia Ministry of Sport

День тренера в России традиционно отмечается 30 октября. В этот день любители спорта поздравляют своих наставников, которые открыли для них дорогу в спорт и поддержали на пути к победам.

Министерство спорта Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты» на пресс-конференции дали старт общероссийской акции #обещаниетренеру, которая проходит в рамках национального проекта «Демография».

Акцию поддерживают Российский футбольный союз, активисты Ассоциации студенческих спортивных клубов России, спортсмены клубов Континентальной хоккейной лиги и послы федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Для всех любителей спорта разработаны специальные открытки с обещаниями, которыми они могут поделиться в социальных сетях, отметить своего тренера или направить ему открытку в мессенджере.

Найти и скачать открытки можно на сайте norma.sport. В День тренера каждый желающий (уровень спортивной подготовки не имеет значения) может дать #обещаниетренеру в TikTok и других социальных сетях, а затем выложить видео, где он успешно делает то, что никогда не получалось. Каждый участник сможет бросить вызов себе и показать тренеру, на что он способен.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил, что тренер играет ключевую роль в системе физической культуры и спорта, и Минспорт России продолжит уделять поддержке тренерских кадров самое пристальное внимание.

Олег Матыцин рассказал, какое обещание он бы дал тренеру: «Я бы пообещал, прежде всего, любить дело, которым занимаюсь, всегда быть преданным команде, в которой тренируюсь. И, конечно, всегда буду помнить, что я не первый, кто пришёл в этот вид спорта – передо мной многие уже достигли результатов. Буду стараться быть достойным их памяти и превзойти, преодолеть, прежде всего, себя! Думаю, это очень важно в каждом виде деятельности, а в спорте особенно».

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» к 2024 году пройдут обучение 48,8 тыс. специалистов в сфере физической культуры и спорта, включая организаторов спортивно-массовой работы на местах, штатных тренеров организаций спортивной подготовки, не имеющих профильного образования, специалистов по хоккею и футболу. По данным на октябрь этого года, 7,4 тыс. человек уже прошли обучение.

«Социальная поддержка и защита спортсменов и тренеров – одно из приоритетных направлений государственной политики в сфере физической культуры и спорта», – отмечает генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Наша акция #обещаниетренеру обещает стать одной из самых мотивационных и честных. Мы хотим, чтобы и спортсмены, и люди, занимающиеся с тренерами, пересилили себя и сделали то, что не могли, но давно обещали. Ведь тренер – это и психологическая подготовка. Докажите, что вы настроены на победу, что ваш характер закалён и вы верите в свои силы!», – обратилась к будущим участникам акции София Малявина.

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть к 2030 году 70%. По итогам 2019 года количество занимающихся спортом в стране увеличилось до 57,6 млн человек, что составило 43%.

Пресс-служба Минспорта России

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