В российских подземных хранилищах к зиме создан необходимый запас газа в объеме 72,3 млрд куб. м

Source: Gazprom in Russian

Релиз

29 октября 2020, 16:30

— Суточная производительность хранилищ сохранена на рекордном уровне — 843,3 млн куб. м.

— Выполнены все 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2020 — начале 2021 года и меры, необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.

Отмечено, что надежность поставок газа потребителям в России и за рубежом, особенно в период зимних холодов, — приоритетная задача для компании. В этом году подготовка объектов Единой системы газоснабжения России, как и всегда, проводится в необходимом объеме. Компания успешно преодолевает сложности, вызванные ограничительными мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Выполнены все запланированные 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.

На объектах добычи газа отремонтировано 90 установок комплексной и предварительной подготовки газа (УКПГ и УППГ). До конца года планируется, в частности, увеличить мощности дожимных компрессорных станций (ДКС) на Бованенковском месторождении на Ямале, ввести в эксплуатацию новые ДКС на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях на Камчатке.

В ходе подготовки газотранспортной системы на 1 октября выполнен ремонт 362 км линейной части магистральных газопроводов и 11 ниток подводных переходов, 410 газоперекачивающих агрегатов и 190 газораспределительных станций. Проведена внутритрубная диагностика более 22 тыс. км газопроводов.

Особое внимание было уделено работе подземных хранилищ газа (ПХГ). Они позволяют оперативно увеличивать подачу газа потребителям при резком похолодании и увеличении спроса. К началу сезона отбора объем оперативного резерва газа в ПХГ России достиг исторического максимума — 72,3 млрд куб. м (с учетом хранилищ на территории Беларуси и Армении — 73,5 млрд куб. м).

Потенциальная максимальная суточная производительность ПХГ России, как и было запланировано, сохранена на достигнутом рекордно высоком уровне — 843,3 млн куб. м (с учетом хранилищ на территории Беларуси и Армении — 883,3 млн куб. м).

Профильным подразделениям, дочерним обществам и организациям «Газпрома» поручено в установленные сроки завершить подготовку объектов ЕСГ к осенне-зимней эксплуатации и обеспечить надежную и бесперебойную работу производственных мощностей.

Управление информации ПАО «Газпром»

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