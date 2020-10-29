В селе Абалак Тюменской области введен в эксплуатацию новый газопровод

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

29 октября 2020, 12:00

28 октября 2020 года введен в эксплуатацию газопровод в селе Абалак Тобольского района Тюменской области. Подключение к сетям газораспределения в этом населенном пункте стало возможным для собственников еще 111 домовладений.

Газопровод протяженностью более 7 тысяч метров построен газовиками в кратчайшие сроки — с июня по октябрь 2020 года. Новый газовый объект построен в рамках Программы газификации Тюменской области на 2019–2023 годы. Координатором программы является ООО «Газпром межрегионгаз Север».

«В рамках реализации Программы газификации планируется строительство 246 газопроводов общей протяженностью более 900 километров. Благодаря этому могут быть обеспечены природным газом жители более 30 тысяч квартир и домовладений в Тюменской области», — рассказал директор по капитальному строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Север» Андрей Иванов.

Одной из первых к газораспределительным сетям подключилась многодетная семья Астаповых. Новые потребители природного газа в этот же день зарегистрировались в личном кабинете «Мой газ», оценив удобство дистанционного сервиса для передачи показаний и оплаты за газ.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Север» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром») и осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

На сегодняшний день потребителями природного газа являются более 347 тысяч абонентов и свыше 5700 юридических лиц.

Последние новости по теме

MIL OSI