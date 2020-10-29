В. Тимченко рассказал депутатам Законодательного собрания Кировской области о своей работе в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Важно, чтобы область могла участвовать в федеральных программах, получала финансирование для решения социальных вопросов, подчеркнул он.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Вячеслав Тимченко в рамках работы в регионе принял участие в пленарном заседании областного Законодательного собрания.

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«Безусловно, одним из главных векторов моей деятельности являются интересы Кировской области, их лоббирование на федеральном уровне при рассмотрении законопроектов, при обсуждении наиболее важных проблем в рамках «правительственных часов», «круглых столов» с участием различных министерств и ведомств».

«Важно, чтобы область могла участвовать в федеральных программах, получала финансирование для решения социальных вопросов», — подчеркнул парламентарий.

Вячеслав Тимченко также принял участие в работе Комитета по бюджету, налогам, иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств и работе Комитета по законодательству и местному самоуправлению.

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