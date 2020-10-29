Д. Гусев встретился с руководством первичной организации Всероссийского общества слепых Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

На встрече обсуждались вопросы трудоустройства инвалидов с нарушением зрения, получения медицинских услуг.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе встретился с руководством Ненецкой первичной организации Всероссийского общества слепых (ВОС).

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Председатель местной организации ВОС Борис Бажуков в беседе с сенатором поднял вопрос, связанный с трудоустройством инвалидов по зрению.

Денис Гусев пояснил, что в соответствии с законом «О квотировании рабочих мест для приёма на работу инвалидов на территории Ненецкого автономного округа» работодатели, численность работников которых превышает 100 человек, обязаны предоставлять рабочие места для инвалидов.

«Сейчас в регионе насчитывается 68 таких предприятий. Все они в общей сложности предоставляют инвалидам 200 рабочих мест», — сказал парламентарий.

Денис Гусев встретился с руководством первичной организации Всероссийского общества слепых Ненецкого автономного округа

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы субсидирования перелетов по региональной льготе гражданам, получающим пенсии по инвалидности, условия получения почетного звания «Ветеран труда», а также потребность регионального общества слепых в новом помещении.

«Очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не испытывали проблем с получением медицинских услуг и трудоустройством. Эти вопросы всегда были и будут на контроле органов власти всех уровней, как региональных, так и федеральных», — подчеркнул Денис Гусев.

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