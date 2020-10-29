Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#SATCOMRUS 202029.10.2020 12:41

ИСС выступил на конференции SATCOMRUS 2020

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выступила генеральным партнёром XXV международной конференции SATCOMRUS 2020. В этом году конференция операторов и пользователей сети спутниковой связи и вещания Российской Федерации проходила 8 октября 2020 года в формате видеоконференцсвязи и была посвящена стратегии спутниковой отрасли до 2030 года, а также критериям инвестпрограмм.

Генеральный директор компании ИСС Николай Тестоедов в видеообращении к организаторам и участникам конференции отметил: «Наш бизнес очень динамичен, и поэтому каждая конференция имеет свои особенности. Новые экономические условия, новый формат отношений между партнёрами, новые сервисы — вот акценты сегодняшнего дня».

На пленарной сессии SATCOMRUS выступил заместитель генерального директора — заместитель генерального конструктора по развитию и инновациям Решетнёвской фирмы Юрий Вилков. Он представил линейку спутниковых платформ разработки ИСС и планы создания космических аппаратов на их базе. Особый акцент в докладе был сделан на прорывные технологии производства антенн, двигательных установок и бортовых систем электропитания, которые позволят Решетнёвской фирме создавать конкурентоспособные спутники разной размерности.

Конференция SATCOMRUS — это крупнейшая площадка по обсуждению актуальных вопросов развития спутниковой связи, которая ежегодно собирает представителей отечественных и зарубежных операторов, теле-, радио- и вещательных компаний, производителей спутников и телекоммуникационного оборудования, а также страховщиков и финансовых структур. Её организует российский оператор ФГУП «Космическая связь» — один из основных заказчиков телекоммуникационных спутников производства компании «ИСС».

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