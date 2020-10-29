И. Рукавишникова: Важно сформировать единообразную судебную практику по делам о возмещении морального вреда

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела «круглый стол» на тему «Регламентация порядка исчисления размера компенсации морального вреда в связи с посягательством на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность граждан».

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В мероприятии приняли участие сенаторы Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Юрий Валяев, ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Маргарита Павлова, ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области профессор ВШЭ, д. ю. н. Артем Карапетов, председатель Комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размера компенсаций морального вреда Ирина Фаст, заместитель начальника Правового департамента ОАО «РЖД» Сергей Иванов, заведующий отделом научного обеспечения участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры РФ Максим Маматов, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, представители Генеральной прокуратуры РФ, Министерства транспорта, Министерства внутренних дел, ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», экспертного сообщества.

“Круглый стол„ Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова

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“Круглый стол„ Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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“Круглый стол„ Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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“Круглый стол„ Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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“Круглый стол„ Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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“Круглый стол„ Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова

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“Круглый стол„ Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова напомнила, что в июле прошлого года в СФ уже обсуждался вопрос о необходимости формирования единообразной судебной практики по делам о возмещении морального вреда и возможности мягкой стандартизации в данной сфере. «В марте текущего года специально созданная при Ассоциации юристов России комиссия по вопросам определения размеров компенсации морального вреда представила на наше рассмотрение Методические рекомендации по определению размера компенсации морального вреда при посягательствах на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность человека».

Сенатор отметила, что на сегодняшний день проведена большая работа по публичному освещению и обсуждению данной методики. «В соответствии с рекомендациями нашего Комитета СФ методика была направлена в Правительство, Минюст и иные профильные федеральные органы исполнительной власти, в Верховный Суд России. Также по инициативе Комитета СФ был проведен всероссийский интерактивный социологический опрос граждан по вопросу о возможных размерах компенсаций морального вреда для различных случаев посягательств на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность человека. Он проводился с 11 мая по 1 июля этого года на сайте телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ». Сегодня у нас имеются все аналитические материалы по итогам проведенных исследований, и они позволяют говорить о том, что мы выходим на финишную прямую».

Ирина Рукавишникова отметила, что поступившие отзывы федеральных органов исполнительной власти — Минтруда, Минздрава, Минфина, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтранса, Минэкономразвития, Минобороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний — в своем большинстве поддерживают идею внедрения практику определенных правил исчисления размеров морального вреда. «По мнению Минюста, предложенные подходы к исчислению компенсации морального вреда, содержащиеся в рекомендациях, заслуживают внимания. Вместе с тем у ряда федеральных ведомств имеются критические замечания и предложения. Замечания поступили также от Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»», — сообщила парламентарий.

«Так, в частности, высказаны мнения о том, что в методике при конструировании механизма исчисления размеров компенсаций целесообразно предусмотреть более гибкий порядок расчета базовых сумм. Также разработчикам предложено уделить особое внимание проработке вопросов методического обеспечения механизма исчисления компенсаций морального вреда для владельцев источников повышенной опасности либо на объектах с высоким риском, где необходимо детально учитывать случаи ответственности без вины владельца источника повышенной опасности, возможности по предотвращению им соответствующих ситуаций, степень и форму вины потерпевшего», — сказала сенатор.

Говоря о проведенном опросе, Ирина Рукавишникова отметила, что основной его целью являлся мониторинг мнения различных групп населения относительно возможных размеров компенсаций морального вреда в определенных ситуациях. «В опросе приняло участие более 4 тысяч человек. Это – люди самых разных возрастов и профессий, подавляющее большинство – без юридического образования и опыта участия в процессах по возмещению морального вреда. Основной вывод, который мы сделали по итогам опроса – это то, что в целом в обществе сложилось осознанное понимание необходимости компенсаций не только физического и имущественного, но и морального ущерба, и что суммы таких компенсаций требуют определенной унификации с точки зрения принципов справедливости, разумности и объективности», — указала она.

«Мы провели большую работу, серьезно поработала профильная Комиссия Ассоциации юристов. Следующие шаги уже зависят от правоприменителей, а, возможно, и законодателя», — заключила Ирина Рукавишникова.

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