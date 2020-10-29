И. Святенко: Важно обеспечить качество, безопасность лекарственных препаратов и их доступность

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие во Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий».

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Обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия, сенатор отметила, что интерес к системе здравоохранения со стороны гражданского общества возрастает.

«Наша страна достойно приняла вызов пандемии коронавируса. В России были предприняты меры, направленные на создание безопасных условий жизни граждан, в том числе усилена работа по обеспечению населения качественной, эффективной и безопасной медицинской продукцией», — сказала Инна Святенко.

Парламентарий подчеркнула, что принятые в текущем году Постановления Правительства РФ об особенностях обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий позволили своевременно обеспечивать медучреждения и граждан востребованными в условиях пандемии лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Инна Святенко приняла участие во Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий»

«В нынешних условиях необходимо обеспечить гражданам качество, безопасность лекарственных препаратов и их доступность. С этой целью в мае 2020 года Постановлением Правительства РФ была разрешена продажа безрецептурных лекарственных препаратов дистанционным способом при наличии специального разрешения. Параллельно с этим была проведена работа по противодействию обращению фальсифицированных лекарственных средств: утверждены критерии, позволяющие вносить электронные ресурсы сети «Интернет» в Единый реестр сайтов с запрещенной информацией», — отметила Инна Святенко.

Во Всероссийской конференции приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, представители Министерства промышленности и торговли РФ, депутаты Государственной Думы.

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