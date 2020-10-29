И. Святенко: Трудоустройство граждан, освободившихся из мест лишения свободы, поможет им в социальной адаптации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание на тему «Совершенствование порядка, форм социальной адаптации и ресоциализации в обществе лиц, вернувшихся из мест лишения свободы».

В Комитете Совета Федерации по социальной политике прошло совещание на тему «Совершенствование порядка, форм социальной адаптации и ресоциализации в обществе лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы». Мероприятие провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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Сенатор отметила, что тема совещания обусловлена запросами общества. «Национальными ориентирами сегодня определены сохранение населения страны, обеспечения каждого гражданина достойным уровнем жизни, образованием и работой, а также комплексными мерами поддержки всех нуждающихся».

По словам Инны Святенко, необходимо помогать бывшему осужденному вернуться к нормальной жизни: обеспечить его социальную адаптацию и ресоциализацию, помочь освоить утраченные основные социальные функции, не допустить того, чтобы он снова вернулся на противоправный путь — все это крайне важно для общества и государства.

Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Мохмад Ахмадов

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Мохмад Ахмадов

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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«Часто именно нерешенные социальные проблемы бывших осужденных становятся следствием совершения ими повторных преступлений», — сказала парламентарий. Она подчеркнула, что бывшим осужденным нужна поддержка, включающая комплекс мер социально-экономического, медицинского, педагогического, правового характера. Важно помочь им трудоустроиться, стать полноправными членами общества, реализовать свои способности.

К сожалению, продолжила Инна Святенко, многие механизмы ресоциализации, гарантии, установленные в тех или иных законах для осужденных, работают недостаточно эффективно. Среди основных проблем — отсутствие рабочих мест по месту жительства после освобождения, мотивации работодателей трудоустраивать таких соискателей, а также индивидуального подхода центров занятости при поиске для таких граждан работы.

«В ряде регионов, где бюджет предусматривает соответствующие расходы, действуют программы по работе с бывшими осужденными, однако отсутствие необходимых решений на федеральном уровне делает необязательным участие большинства субъектов в процессе ресоциализации», — сказала сенатор.

Инна Святенко отметила, что Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» заложил основы в этой области, однако механизм реализации в сфере социальной адаптации и ресоциализации бывших осужденных требует значительной проработки и совершенствования.

«Все перечисленное говорит о необходимости создания государственной концепции, программы ресоциализации граждан вернувшихся из мест лишения свободы, системы пробации в Российской Федерации и единого правового акта по данному направлению . Также важно определить уполномоченный орган власти, координирующий вопросы, связанные с социальной адаптацией», — подчеркнула законодатель.

О том, в какой стадии находится проработка этих вопросов, в своих выступлениях рассказали заместитель Министра юстиции РФ Евгений Забарчук, заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин.

Участники совещания детально обсудили содействие таким гражданам в трудоустройстве, меры по стимулированию работодателей, возможность дистанционного обучения осужденных с целью их дальнейшего трудоустройства, а также рассмотрели положительный опыт, накопленный в ряде регионов страны.

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области , член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев, представители Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства просвещения РФ.

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