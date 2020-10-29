Минспорт России предложил внести изменения в законодательство о спорте, которые позволят людям получить социальный налоговый вычет по затратам на занятия спортом

Source: Russia Ministry of Sport

Правительство Российской Федерации одобрило изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс Российской Федерации, которые позволят гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», предусматривающий закрепление понятия «физкультурно-оздоровительная услуга», подготовило Министерство спорта Российской Федерации.Предлагаемые изменения позволят гражданам, которые занимаются спортом в физкультурно-спортивных организациях, получить налоговый вычет. Максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тысяч рублей), подлежащий возврату налогоплательщику, может составить 15600 рублей.Устанавливается, что физкультурно-оздоровительные услуги будут оказываться физкультурно-спортивными организациями в рамках их деятельности, направленной на удовлетворение потребностей граждан в поддержании и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, включающей в себя в т.ч. проведение физкультурных мероприятий. После принятия закона Правительство Российской Федерации утвердит перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, на которые будет распространяться налоговый вычет.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин: «Занятия физической культурой и спортом должны стать неотъемлемой частью жизни для большинства россиян. В этом мы видим приоритетную задачу Министерства спорта. Налоговый вычет на спорт пополнит линейку социальных налоговых вычетов, связанных с возмещением затрат граждан на лечение, покупку лекарств, учёбу и т.д. Внесение изменений в законодательство создаст дополнительные возможности для россиян активно заниматься спортом в фитнес-центрах и спортивных залах, будет способствовать в целом увеличению количества людей, занимающихся спортом. На достижение этих целей направлен федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».В 2019 году физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в России осуществляли 177 083 учреждений, предприятий, объединений и организаций. По состоянию на 1 января 2020 года около 3,5 тысячи из указанных организаций являются фитнес-центрами – физкультурно-спортивными организациями, которые оказывают гражданам услуги по физической подготовке и физическому развитию. В 2019 году в фитнес-центрах занимались 6 368 074 человека.Пресс-служба Минспорта России

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