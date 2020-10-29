Н. Журавлев: Для начинающих высокотехнологичных компаний должны создаваться максимально комфортные условия

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в обсуждении Консультативного доклада Банка России «Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг».

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принимает участие в обсуждении Консультативного доклада Банка России «Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг».

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Ряд сессий мегарегулятор проводит с целью изучения экспертных мнений по основным направлениям развития венчурных инвестиций в России.

Участники сессий обсудили текущую ситуацию на рынке прямых инвестиций и альтернативные механизмы привлечения ресурсов в экономику, отметили необходимость создания благоприятной среды, развития инфраструктуры и повышения информирования участников финансового рынка. Выступающие также обратили внимание на вопросы прозрачности и привлекательности прямых инвестиций, обсудили перспективы краудфандинга, меры поддержки стартапов.

«Для начинающих высокотехнологичных компаний должны создаваться максимально комфортные условия. Это касается и налоговых режимов, и защиты интеллектуальной собственности, и развития технического регулирования, и конечно венчурного финансирования. Такой комплексный подход позволит ускорить внедрение новых разработок», — отметил Николай Журавлев.

Развитие прямого финансирования инновационных проектов в сфере высоких технологий может способствовать в том числе достижению национальных целей развития страны, считает парламентарий.

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