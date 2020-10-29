Проект, реализованный на Ямбургском месторождении, стал лауреатом премии Правительства РФ 

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 октября 2020, 20:00

22 октября вышло распоряжение Правительства Российской Федерации о премиях в области науки и техники. Звание лауреата получила рабочая группа за разработку и внедрение модульной компрессорной установки (МКУ) для повышения давления газа в газосборной сети нефтегазоконденсатных месторождений.

В составе рабочей группы: заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург» по перспективному развитию Андрей Ефимов, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев (в период 2015–2020 гг. — главный инженер, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург»), а также представители «Научно-исследовательского и конструкторского института центробежных и роторных компрессоров им. В. Б. Шнеппа», ООО «Управляющая компания „Группа ГМС“», ПАО «Газпром».

Модульная компрессорная установка призвана решить проблему добычи низконапорного газа и продлить срок эксплуатации Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения на заключительной стадии разработки. Почти год МКУ проходила этап приемочных испытаний, в ходе которых производители и проектировщики совершенствовали установку в соответствии с замечаниями и рекомендациями специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург».

Эффективность разработки основана на технологии распределенного компримирования, которая позволяет оптимизировать добычу газа непосредственно на скважине. На Ямбургском месторождении предполагается эксплуатация порядка 50 модульных компрессорных установок. Они уже запущены в серийное производство и в ближайшей перспективе будут вводиться в эксплуатацию.

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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