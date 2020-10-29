Рассмотрено уголовное дело о фальсификации доказательств по гражданскому делу об обращении в доход государства имущества сообщника бывшего сотрудника МВД РФ Дмитрия Захарченко – Дмитрия Сенина

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес приговор одному из фигурантов уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко – Ивану Кожевникову. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которая проведена на основании сведений, полученных в ходе рассмотрения Гагаринским районным судом г. Москвы иска заместителя Генерального прокурора Российской Федерации об обращении в доход государства имущества сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина – соучастника Захарченко, а также подконтрольных лиц.

Установлено, что по просьбе Сенина на имя Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости, в связи с чем он был привлечен в качестве соответчика. Однако злоумышленник решил ввести суд в заблуждение относительно обоснованности позиции прокуратуры. В качестве подтверждения возможности приобретения спорного имущества, Кожевников приобщил к материалам гражданского дела документы, содержащие ложные сведения, в том числе договор займа на сумму 185 млн рублей.

Исследовав собранные материалы, Гагаринский районный суд признал представленные Кожевниковым доказательства недостоверными и полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В ходе судебного следствия по настоящему уголовному делу Кожевников вину в совершении преступления не признал, дружеские отношения с Сениным отрицал, пояснял, что документы, представленные 5 февраля 2019 года в судебном заседании в Гагаринском районном суде г. Москвы в ходе рассмотрения гражданского дела, являются достоверными и соответствуют тем датам, что в них указаны.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Кожевникова к исправительным работам сроком на 1 год и 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 20 % в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

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