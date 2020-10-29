С. Белоусов принял участие в работе Законодательного Собрания Алтайского края

Source: Russia – Council of the Federation

Среди важнейших решений парламентариев края – принятие социально ориентированного бюджета региона.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в работе сорок седьмой сессии Законодательного Собрания седьмого созыва.

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Мероприятие прошло в онлайн режиме.

По словам сенатора, среди важнейших решений законодателей края – принятие бюджет региона в основных его параметрах. Бюджет был свёрстан с учётом прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2021 год и на период до 2023 года.

«Краевой бюджет, без сомнения, является социально ориентированным. Более 70 процентов из 112 миллиардов, составляющих расходную часть, будет направлено на социальную сферу. Основные параметры рассматриваемого бюджета были озвучены на прошедших публичных слушаниях и подробно обсуждены на заседаниях политических фракций», — рассказал Сергей Белоусов.

Он отметил, что алтайские законодатели взвешенно и тщательно рассмотрели основные положения главного финансового документа края, и по итогам обсуждения приняли его большинством голосов.

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