С. Митин: Для повышения эффективности АПК требуются инновации и современная техника

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялись выездные парламентские слушания, посвященные теме обеспечения обновления машинно-тракторного парка АПК.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Временная комиссия по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы АПК во исполнение поручения Председателя Совета Федерации провели выездные парламентские слушания на тему «Обеспечение обновления машинно-тракторного парка агропромышленного комплекса».

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Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике, председатель Временной комиссии Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

Открывая заседание, сенатор подчеркнул, что в формате видеоконференции к участникам слушаний присоединились представители более 20 субъектов Российской Федерации.

Агропромышленный комплекс страны в последние годы показывает устойчивое развитие

«Агропромышленный комплекс страны в последние годы показывает устойчивое развитие. Созданы основы законодательного и нормативного правового развития данного сектора экономики», — отметил он в начале своего выступления. В частности, утверждена «Доктрина продовольственной безопасности», принят федеральный закон «О сельском хозяйстве», реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий».

По словам Сергея Митина, сегодня сельское хозяйство один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики. За период с 2012 – 2017 гг. пятнадцатипроцентный рост российского сельскохозяйственного производства в три раза превысил уровень прироста ВВП страны.

Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Парламентские слушания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Вместе с тем, считает сенатор, останавливаться рано. Президентом России поставлены еще более амбициозные задачи: утверждены новые пороговые значения продовольственной безопасности, объем экспорта продовольствия на мировые рынки к 2024 г. должен составить 45 млрд долларов. «У нас для этого есть все условия: богатейшие запасы пресной воды, обширные территории с плодородными почвами, территориальная близость к крупнейшим центрам потребления», – считает законодатель. «Решение поставленных государственных задач, как показывает мировой опыт, потребует повышения эффективности сельскохозяйственного труда. Достичь этого можно за счет внедрения инновационных агротехнологий и обеспечения аграриев достаточным количеством современной сельскохозяйственной техники, прежде всего тракторами», — подчеркнул парламентарий.

Сенатор указал, что, несмотря на предпринимаемые Правительством РФ, профильными министерствами меры по технической модернизации сельского хозяйства, парк сельскохозяйственной техники страны характеризуется критической недооснащенностью, высокой степенью морального износа. Цифры говорят сами за себя. Например, парк тракторов и самоходных уборочных машин за последние 25 лет сократился в 6 раз (с 1,9 млн машин до 430 тыс машин). Трактора с вышедшими сроками амортизации и эксплуатации составляют более 70 проц. всего парка.

Сергей Митин также обратился к Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года. Первоочередной задачей Стратегии анонсировано достижение российскими производителями сельскохозяйственного машиностроения доли на внутреннем рынке не ниже 80 проц., а доли экспортных поставок не ниже 50 проц. величины отгрузок на внутренний рынок.

По оценкам Министерства сельского хозяйства РФ, для достижения расчетной технической обеспеченности отечественного агропромышленного производства требуется ежегодно приобретать по 45 тыс. тракторов. Сокращение парка используемой сельхозтехники некоторыми экспертами объясняется смещением спроса в сторону более мощных и производительных машин. «Это в определенной мере лукавство, так как наиболее востребованными в сельском хозяйстве остаются трактора малой и средней мощности. Именно эти трактора до настоящего времени в России практически не производятся», — уточнил сенатор.

По словам Сергея Митина, отставание технико-технологической базы, использование устаревшей техники ведут к срыву агротехнических сроков проведения сезонных работ, большим производственным потерям (по оценкам Министерства сельского хозяйства РФ, потери продукции достигают 10–20 проц. валового сбора), к снижению качества продукции и конкурентоспособности российского агропромышленного комплекса в целом.

Сенатор также обратил внимание на проведенную Министерством промышленности и торговли РФ работу по перелому негативных тенденций, сложившихся в отрасли сельскохозяйственного машиностроения с начала 90-х годов. За последние годы разработан и реализуется комплекс мер государственной поддержки сельскохозяйственного машиностроения увеличились производственные мощности заводов, растет качество продукции, создаются новые машины, напомнил он. «В тоже время приведенные данные свидетельствуют, что вопрос обеспеченности российских аграриев современной сельскохозяйственной техникой готовности отечественных машиностроителей дать российскому рынку технику, отвечающую требованиям к качеству и экономичности аграриев остается открытым», — сказал парламентарий.

Сергей Митин остановился на еще одном важном аспекте, напомнив, что парламентские слушания проходят в преддверии заседания Комиссии Союзного Парламента России и Беларуси по экономическим вопросам, которое пройдет в текущем ноябре в Минске. Планируется обсудить вопрос российско-белорусских отношений в части поставок, локализации производств белорусских сельхозмашин на территории России, осуществления специализации каждой из стран на производстве конкретного вида сельхозтехники.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов, БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Вадим Николаев, НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Людмила Талабаева, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Белан Хамчиев, ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Мария Елкина, вице-президент РАН, академик РАН Ирина Донник, академик РАН Юрий Лачуга, руководители профильных министерств и ведомств, Российской академии наук, отраслевой ассоциации, предприятий отрасли, финансовых организаций.

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