Цифровые технологии повысят эффективность деятельности «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

29 октября 2020, 16:40

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о разработке и реализации проектов по масштабному внедрению цифровых технологий и иных технологических решений.

Отмечено, что внедрение цифровых технологий — важный инструмент повышения эффективности корпоративного управления и достижения стратегических целей Группы «Газпром». В настоящее время компания находится на завершающей стадии автоматизации базовых бизнес-процессов. Это, в том числе, диспетчерское управление, бухгалтерский и налоговый учет, управление техническим обслуживанием и ремонтом, инвестициями, закупками, финансами, маркетингом и сбытом, а также имуществом и персоналом.

Работа, связанная с широким внедрением цифровых решений в деятельность Группы «Газпром», ведется по целому ряду направлений. Проекты характеризуются масштабностью как с точки зрения охвата бизнес-процессов, так и территориального размещения компаний Группы.

Продолжается разработка цифровой платформы по управлению инвестиционными проектами «Газпрома». Она призвана ускорить и повысить качество принимаемых решений для всех участников строительного процесса, обеспечить доступ к одинаковому набору необходимых современных инструментов. В частности, речь идет о трехмерных цифровых информационных моделях, использовании методов предиктивной аналитики, «интернета вещей». Эти и другие цифровые решения будут способствовать оптимизации сроков и стоимости реализации проектов.

Ведется проработка проекта по внедрению интеллектуальных систем учета газа, включая поставки газа населению. Клиентская база компаний Группы «Газпром» в России насчитывает более 28 млн абонентов (физических и юридических лиц). В числе задач этой системы — оптимизация деятельности сбытовых подразделений, повышение удобства для потребителей при расчетах за газ, укрепление платежной дисциплины. Она также будет направлена на предотвращение вмешательств в работу приборов учета и обеспечение безопасности пользования газом в быту (в комплексе с датчиками загазованности).

Продолжается переход компаний Группы «Газпром» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга. На сегодняшний день семь компаний Группы перешли на эту форму налогового контроля, в следующем году планируется подключить еще 17 дочерних обществ.

Кроме того, в 2020 году в «Газпроме» начата реализация проекта по переходу на юридически значимый электронный документооборот. Он подразумевает, в частности, постепенный отказ от бумажных носителей в пользу обмена электронными документами, имеющими юридическую силу, как внутри Группы «Газпром», так и с внешними контрагентами.

Вопрос о разработке и реализации проектов по масштабному внедрению цифровых технологий и иных технологических решений будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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