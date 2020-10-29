Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#МГУ29.10.2020 09:09

Энергомаш реализует совместный проект с Университетской гимназией МГУ

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») стало одним из участников Проектного обучения, проходящего в Университетской гимназии МГУ при участии различных предприятий и компаний страны. Вместе со специалистами НПО учащиеся 10-х классов гимназии в течение полутора лет будут работать над разработкой новых способов охлаждения камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя.

Именно этот проект был представлен НПО Энергомаш и выбран Проектной комиссией Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, гимназистами в ходе Проектной ярмарки, состоявшейся в середине октября 2020 года. Представленный энергомашевскими инженерами проект оказался одним из наиболее популярных среди гимназистов — сразу 9 старшеклассников захотели воплотить в нем свои идеи.

Игорь Арбузов, генеральный директор НПО Энергомаш: «Для нас важно формировать устойчивое стремление заниматься вопросами ракетного двигателестроения среди наиболее талантливых молодых людей, которых мы ищем разными способами. Формировать интерес к профессии нужно с раннего возраста. Для нас важен именно осознанный приход на предприятие, поэтому совместная с конструкторами Энергомаша работа ребят над проектами может стать первым шагом в профессию».

Группа специалистов конструкторского бюро: заместитель главного конструктора по науке и новых технологиям Андрей Иванов, начальник сектора цифрового проектирования сложных ДСЕ Роман Коновалов и руководитель группы теплообмена и гидравлики Антон Смекалкин во главе с начальником сектора ведения электронной структуры и компоновки Дмитрием Булгаковым, предложила школьникам попробовать свои силы в поиске решений по снижению температуры внутренней огневой стенки камеры сгорания жидкостных ракетных двигателей.

Дмитрий Булгаков, начальник сектора ведения электронной структуры и компоновки: «В рамках совместной работы, которая рассчитана на 1,5 года гимназисты под руководством специалистов НПО Энергомаш попробуют свои силы в проектировании, проведении расчетов. Изготовят экспериментальные образцы, разработают программу проведения эксперимента и проведут ряд испытаний».

Первое занятие — знакомство учащихся с рабочей группой НПО Энергомаш состоялось 23 октября 2020 года в дистанционном формате. Ближайшая проектная сессия пройдет с 26 октября по 30 октября этого года. На первоначальном этапе, пока гимназисты будут знакомиться с устройством двигателя и камеры сгорания, занятия будут проходить также дистанционно. В дальнейшем, когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, начнутся практические занятия.

НПО Энергомаш принимает активное участие в профориентационных мероприятиях Роскосмоса. Три года назад Энергомаш стал участником проектной смены программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус». Несколько ребят, участвовавших в проекте Энергомаша, уже учатся на целевых направлениях в вузах. Кроме того, НПО Энергомаш активно сотрудничает с профильными вузами: МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Московский технологический университет, МИЭТ, МГТУ «СТАНКИН», в которых также обучаются студенты по целевым направлениям от предприятия.

Новый совместный проект Энергомаша и Университетской гимназии МГУ позволит продолжить работу по профориентации детей и привлечению молодых талантов на орбиту ракетного двигателестроения.

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