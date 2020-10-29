Ю. Важенин: Количество средних и малых нефтегазодобывающих компаний и их роль будут возрастать

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили законодательное обеспечение деятельности малых и средних нефтегазодобывающих предприятий.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Юрий Важенин

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Юрий Важенин

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Член Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел «Круглый стол» на тему «Вопросы законодательного обеспечения деятельности малых и средних нефтегазодобывающих предприятий».

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По словам сенатора, для поддержания требуемого уровня годовой добычи в разработку необходимо активно вовлекать большое количество мелких и мельчайших месторождений.

Юрий Важенин подчеркнул, что, несмотря на небольшие объемы добычи, средние и малые нефтегазодобывающие компании являются передовиками по внедрению современных методов увеличения нефтеотдачи, технологий цифрового моделирования и оптимального управления производством.

«Количество подобных предприятий и их роль в ближайшее десятилетие должны стремительно возрастать», — считает он.

Участники дискуссии рассмотрели специфику деятельности отечественных нефтедобывающих компаний и обсудили комплекс законодательных, экономических и организационных мер, необходимых для активного стимулирования среднего и малого бизнеса в нефтегазодобыче. В частности, речь шла о законодательном определении таких компаний.

По итогам мероприятия Правительству РФ было рекомендовано включить в состав Правительственной комиссии по вопросам ТЭК представителей объединений малых и средних нефтегазодобывающих предприятий.

Также рекомендовано разработать проекты изменений в действующее законодательство. Кроме того, Министерству энергетики и Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации участники предложили разработать проекты необходимых нормативных правовых актов.

Совету Федерации и Государственной Думе рекомендовано рассматривать в первоочередном порядке проекты федеральных законов, направленных на поддержку независимого малого и среднего бизнеса в нефтегазовом комплексе и в горном деле.

В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства экономического развития, Союза нефтегазопромышленников России, участники рынка.

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