Алтайское ЛПУМГ признано лучшим социально ответственным работодателем региона

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

30 октября 2020, 14:00

Алтайское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» стало победителем краевого конкурса «Лучший социально-ответственный работодатель года».

Заявки на конкурс подали 73 компании из 26 муниципальных образований Алтайского края. Награды победителям вручал глава региона Виктор Томенко.

Алтайское ЛПУМГ стало лидером в пяти номинациях: «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости», «За развитие кадрового потенциала», «За развитие социального партнерства», «За формирование здорового образа жизни», а также получило высшую награду конкурса — Гран-при.

«Победа филиала — это результат большой работы коллектива и постоянного внимания руководства компании к одним из приоритетных направлений деятельности — развитию социального партнерства, улучшению условий труда, повышению качества жизни работников», — отметил директор Алтайского ЛПУМГ Андрей Хмурович.

Алтайское ЛПУМГ принимает участие в региональном конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель» с 2014 года. На протяжении пяти лет филиал удерживал победу сразу в нескольких номинациях конкурса, а в 2019 году впервые был удостоен Гран-при.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров.

В составе компании 26 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует десять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 134 газораспределительные станции.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2018, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему управления производственной безопасностью, соответствующую требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Численность персонала предприятия — более 8800 человек. Головной офис компании расположен в Томске. Генеральный директор — Владислав Иванович Бородин.

Алтайское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» работает в Алтайском крае и Республике Алтай. В зоне ответственности филиала находится более 680 км магистральных газопроводов: Новосибирск — Барнаул и Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху, а также 21 газораспределительная станция.

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