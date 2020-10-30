А. Кутепов: В чрезвычайной ситуации проявились характер и мужество, то, что вложено в детей воспитанием

Source: Russia – Council of the Federation

Петербургский школьник награжден медалью Совета Федерации «За проявленное мужество».

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга в Санкт-Петербурге вручил восьмикласснику Семену Уварову памятную медаль «За проявленное мужество».

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Вручение состоялось в рамках Всероссийского гражданского патриотического проекта «Дети-герои».

Семен Уваров спас из полыньи девочку и ее собаку. Играя, щенок перепрыгнул парапет и выскочил на лед реки Ижоры – притока Невы. Девочка пыталась спасти питомца и тоже провалилась. Семен подошел к девочке со стороны, где лед был крепче, и вытащил ее из воды. Довел до берега и вернулся за собакой. Схватил щенка за ошейник, спас и его. После чего отвел спасенных домой.

В церемонии награждения в режиме видеосвязи с Советом Федерации были Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, начальник Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по городу Санкт-Петербургу) Алексей Аникин.

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